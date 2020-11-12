Davulcu’dan, sakinlik çağrısı

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından teknik direktör Toygar Davulcu, futbolda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağduyu, saygı, diyalog ve itibar çağrısı yapan Toygar Davulcu’nun açıklamaları şöyle:

“Abartmadan, bağırmadan,hakaret etmeden,ötekileştirmeden gözleri kan çanağına dönmüş ve ağzından köpükler çıkaran bir canavara dönüşmeden objektif sağduyulu saygılı bakmaya konuşmaya ve diyaloğa ihtiyacımız var.

Birine değil herkese sözüm. KTFF,kulüp başkanları, antrenörler ve futbolcular olarak birbirimize saygılı olmamız lazımdır.Futbolumuzdaki barış ortamını bozan açıklamalardan kaçınmalıyız.Unutulmamalıdırki bu açıklamalar tartışmalar ortak paydaşımız futbolumuzu ve futbol ailesini itibarsızlaştırır.

Sakin olmamız lazım. Sağduyulu olmamız lazım. Yüz yüze diyalog kurmamız lazım. Başka bir şeye ihtiyacımız yoktur.”



