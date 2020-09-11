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Davulcu: Sporu durdurmak kolay değildir

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Toygar Davulcu, futbola bir yıllığına ara verilmesinin tartışıldığı bugünlerde yaptığı değerlendirme ile sporu durdurmanın, ara vermenin neden olacağı zararlara dikkat çekerken, “Sporu durdurmak, ben yaptım oldu denecek kadar kolay değildir. Kolay da olmamalıdır.” ifadelerini kullandı

Davulcu: Sporu durdurmak kolay değildir
Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Toygar Davulcu, futbola bir yıllığına ara verilmesinin tartışıldığı bugünlerde yaptığı değerlendirme ile sporu durdurmanın, ara vermenin neden olacağı zararlara dikkat çekti.
Toygar Davulcu’nun değerlendirmeleri şöyle:
“Spora ara verelim mi ?
Vücudun fiziksel aktivitelere olan bağlılığının kesilmesi, spor yapmanın vücuda kazandırdıklarının bir bir gitmesi anlamına gelir.
İlk olarak maksimal oksijen alımı azalır. Bunu kas gücünün, dayanıklılığın ve koordinasyonun azalması izler. Ayrıca, kan şekeri seviyesi ve hatta kan basıncı yükselir. Bu etkilerin yanına, sporu bıraktıktan sonra kilo almayı da ekleyebilirsiniz.
Bir sporcu, bir yıl ara verdikten sonra tekrar eski düzeyine gelir mi? Gelebilirse ne kadar zamanda gelebilir. Sporcuya ruhsal ve fiziksel zararları nelerdir? Hayatını spordan kazanan bir sporcu bir yıl boyunca hayatını nasıl idame ettirecek?
Daha birçok şey yazabiliriz. Sporu durdurmak, ara vermek ben yaptım oldu, denecek kadar kolay değildir. Kolay da olmamalıdır. Bu konunun birçok kesim tarafından konuşulup tartışılıp en doğru karar öyle alınmalıdır.”
 
 
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