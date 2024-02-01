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Davulcu: “Puan farkının kapanmasını istemiyoruz”

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, bugün karşılaşacakları Göçmenköy’ün ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu ancak kendilerinin zirve yarışındaki puan farkını korumak için galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurguladı

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Davulcu: “Puan farkının kapanmasını istemiyoruz”
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin 17. Haftasının açılış maçında bugün Göçmenköy’e konuk olacak olan lider Cihangir,  bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Bu önemli maç öncesinde görüşlerini aldığımız Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu, zor bir deplasmana çıkacaklarını ifade ederek ancak kendilerinin hedefinin puan farkını korumak olduğuna vurgu yaptı.
Davulcu “Oldukça zorlu bir deplasmana çıkıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından biri olan Göçmenköy takımı, devre arasında yaptıkları transferlerle daha da güçlendiler. Bizde zirvede kalmak istiyoruz. Puan farkının ayni kalmasını istiyoruz. Bu nedenlegalip gelmek için sahaya çıkarak mücadele edeceğiz. Tüm mücadelemizi, tüm gücümüzü ortaya koyarak galip gelmek istiyoruz” dedi.
Karşılaşma öncesinde Yankı’nın gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlığı olduğunu belirten teknik direktör Davulcu, Selçuk’un da hafif bir sakatlığı olduğunu onun haricinde bir problemleri olmadığını kaydetti.
Öte yandan  sarı ve kırmızı kart cezalısı oldukları için geçtiğimiz hafta oynayamayan Muhittin ile Meye’nin cezalarının tamamlanarak takıma döndüklerini söyleyen Toygar Davulcu, galibiyet için çıkacakları Göçmenköy deplasmanın sakatlıksız ve seyir zevki güzel bir maç olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
 
 
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