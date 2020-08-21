Davulcu, 19:43'te Lefke'de

Toygar Davulcu, yeniden görev yapacağı Lefke kulübündeki mesaisine, yarın kulübün kuruluş yılına uygun olarak 19:43'te başlayacak

K-PET Süper Lig ekiplerinden serbest transfer hakkı bulunan Kasım, Aykut ve Yakup'un, Lefke'de kalması sonrasında teknik direktörlük için de Toygar Davulcu ile anlaşıldı.

Lefke'ye tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Toygar Davulcu'nun yeniden göreve başlaması ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Uzun bir aradan sonra çocuklarımın takımı, takımım Lefkeye dönmüş bulunmaktayım. Sevgili büyük Lefke taraftarı, en kısa sürede sizlere layık bir takım yaratmaya çalışacağım. Felsefemiz kazanmayı alışkanlık haline getiren, mağlubiyeti kabullenmeyen sahada armasını, formasını, camiasını gururlandırmak için terinin son damlasına kadar mücadele eden rakiplerine saygılı bir takım yaratmak olacaktır. Gelin hep birlikte kenetlenelim birlik olalım geçmişteki hataları kırgınlıkları bir tarafa bırakıp büyük Lefke'yi tekrar yaratalım. Hiç kimse geriye gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Gelin arkamızda bıraktığımız köprüleri yıkalım ki ilerlemekten başka çaremiz kalmasın. Yarın saat 19.43'te kulüp lokalinde buluşmak dileğiyle.: