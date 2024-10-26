DAÜ’de gerçekleştirilen Futsal turnuvasının şampiyonu Gazimağusa Belediyesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren belediyelere yönelik “Belediyeler Arası Futsal Turnuvası” düzenlendi. 22 ve 24 Ekim 2024 tarihlerinde Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Gazimağusa Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, İskele Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi katıldı. Söz konusu turnuva açılışında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da yer aldı.22 Ekim 2024 Salı günü oynanan maçlarda Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Yeniboğaziçi Belediyesi ve İskele Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi karşılaştı. 24 Ekim 2024 Perşembe günü, İskele Belediyesi ile Yeniboğaziçi Belediyesi arasındaki mücadelenin galibi İskele Belediyesi olarak turnuvanın üçüncüsü oldu. Gazimağusa Belediyesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında gerçekleşen mücadelenin galibi ise Gazimağusa Belediyesi gelerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.Maç sonuçlarına göre Gazimağusa Belediyesi birinci, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ikinci, İskele Belediyesi üçüncü ve Yeniboğaziçi Belediyesi dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.Maçların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, şampiyon ve dereceye giren takımlara ödülleri Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) emekli hakemi Savaş Tilki, DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ve Gazimağusa Belediyesi Genel Koordinatörü Engin Erçelik tarafından takdim edildi.Turnuvada ayrıca en değerli oyuncu ödülü Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na, en iyi kaleci ödülü İskele Belediyesi takım kalecisi Altunç Orkun’a ve en centilmen oyuncu ödülü ise Gazimağusa Belediyesi takım oyuncusu Mustafa Adem’e takdim edildi.