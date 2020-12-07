Dairelerde yarı finale yükselenler belirlendi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı finale kalan takımlar belirlendi.Vergi Dairesi, Gümrük Dairesi,Merkezi Cezaevi ve Devlet Piyangoları takımları yarı finale yükseldiler.

Çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Vergi Dairesi:8 Turizm Bakanlığı:1

Merkezi Cezaevi:12 Devlet Hastanesi:1

Gümrük Dairesi:3 Haspolat Cezaevi:2

Devlet Piyangoları:8 Tarım Bakanlığı:1

Alınan bu sonuçların ardından 9 Aralık Çarşamba akşamı yarı final eşleşmeleri de belirlenirken, Saat 18.00'de Vergi Dairesi – Gümrük Dairesi, Saat 19:00’daise Merkezi Cezaevi – Devlet Piyangoları finale yükselmek için karşı karşıya gelecekler.

