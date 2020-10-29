Dairelerde ikinci hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlandı.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada Pazartesi akşamı A grubunda 3 karşılaşma, Çarşamba akşamı B Grubunda 3 maç oynandı. B Grubunda Haspolat Cezaevi, Vergi Dairesi ve Tarım Bakanlığı gecenin galipleri oldular.
Turnuvada B grubunda 2. Maçlar bu akşam devam edecek.
Pazartesi ve Çarşamba günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi: 2-15
Karayolları-Cengiz Topel H.: 5-9
Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.: 5-5
Gümrük D.-Bay
B Grubu
Haspolat Cezaevi-İhtiyat Sandığı 10-2
Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu 9-3
Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi 11-4
Karayolları – Bay
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