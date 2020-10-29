Dairelerde ikinci hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlanırken, B Grubunda Haspolat Cezaevi, Vergi Dairesi ve Tarım Bakanlığı gecenin galipleri oldular

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada Pazartesi akşamı A grubunda 3 karşılaşma, Çarşamba akşamı B Grubunda 3 maç oynandı. B Grubunda Haspolat Cezaevi, Vergi Dairesi ve Tarım Bakanlığı gecenin galipleri oldular.

Turnuvada B grubunda 2. Maçlar bu akşam devam edecek.

Pazartesi ve Çarşamba günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi: 2-15

Karayolları-Cengiz Topel H.: 5-9

Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.: 5-5

Gümrük D.-Bay

B Grubu

Haspolat Cezaevi-İhtiyat Sandığı 10-2

Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu 9-3

Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi 11-4

Karayolları – Bay



