Dairelerde heyecan sürüyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta yarın akşam oynanacak maçlarla başlayacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları başlıyor. İki grupta 14 takımın mücadele ettiği turnuva onuncu kez organize ediliyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuva ilk haftayı A grubunda Devlet Piyangoları, B grubunda ise Tarım Bakanlığı takımları bay geçmişti. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanan maçlarla turnuva devam edecek.

Turnuvada ikinci hafta maç programı şöyle:

26 Ekim Pazartesi

A Grubu

Saat 18.00 Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi

Saat 19.00 Karayolları-Cengiz Topel H.

Saat 20.00 Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.

Gümrük D.-Bay



