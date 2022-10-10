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Dairelerde grup maçları tamamlanıyor

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Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Sahası Futbol Turnuvası’nda gruplarda son maçlar Salı ve Çarşamba akşamı oynanıyor

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Dairelerde grup maçları tamamlanıyor
Ülkemizin en istikrarlı organizasyonlarından olan ve bu yıl 12.kez düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında adım adım finallere geliniyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına oynanan turnuvada son grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.
Gruplarda yenilgisiz ilk iki sırada yer alan takımlar son haftada birbirleri ile karşılaşacak. İlk 4 sırada yer alacak takımların çeyrek finale çıkacağı Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Sahası Futbol Turnuvası’nda maçlar Kermiya-Ortaköy’deki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam ediyor. Turnuvada 5inci hafta maç program ve güncel puan durumu şöyle:
 
11 Ekim Salı
A GRUBU
18-19 Sivil Havacılık D.     Devlet Hastanesi
19-20 Eğitim Ortak Hizmetler D.     KKTC Meclis
20-21 Gelir ve Vergi Dairesi     Merkezi Cezaevi
12 Ekim Çarşamba
B GRUBU
19-20 Başbakanlık-Dev.Piyan.     Din İşleri
20-21 İlk Öğretim Dairesi     Lefkoşa Polis
 
 
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. Gelir Vergi Dairesi 4 4 - - 40 12 12
2. Merkezi Cezaevi 4 4 - - 15 10 12
3. Sivil Havacılık D. 4 1 1 2 21 23 4
4. Eğitim Ortak Hiz.D. 4 1 1 2 20 37 4
5. Devlet Hastanesi 4 1 - 3 13 20 3
6. KKTC Meclis 4 - - 4 11 39 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. Lefkoşa Polis 4 4 - - 31 7 12
2. İlköğretim Dairesi 4 4 - - 28 13 12
3. Başbakanlık Dev.Piy. 4 2 - 2 14 12 6
4. Tarım Bakanlığı 4 1 - 3 13 35 3
5. Din İşleri 4 1 - 3 20 30 3
Puanları eşit takımların kendi aralarında oynadıkları maç sonucuna göre avantajlı takım belirlenmektedir.
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