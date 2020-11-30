Dairelerde grup maçları bitiyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda maçlar bitiyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 7’inci hafta maçları başladı.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 2 Aralık Çarşamba akşamı yapılacak karşılaşmalar ile grup maçları tamamlanmış olacak. Bu maçların ardından ilk 4’de yer alacak takımlar grup sıralamalarına göre çeyrek finallerde eşleşecekler.

A Grubu'nda Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Gelir ve Verdi Dairesi grup liderliği garantilediler.

Çarşamba akşamı oynanacak B grubu maçları öncesinde Tarım Bakanlığı ve Devlet Hastanesi çeyrek finali garantilerken, bu grupta çeyrek finale kalacak olan 4.takım Haspolat Cezaevi veya Din İşleri Dairesi olacak.

B Grubu

2 Aralık Çarşamba

Saat 18.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Haspolat Cezaevi-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00 Vergi Dairesi-Devlet Hastanesi

