Dairelerde gollü maçlar

Hasan Ramadan Cemil Devlet anısına gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 5. hafta gollü maçlarla geride kaldı

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile Hasan Ramadan Cemil Devlet anısına gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 5. hafta geride kaldı.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında oynanan B grubu maçları ile 5. hafta tamamlandı. Bu grupta Vergi Dairesi ve Tarım Bakanlığı zirvede 12’şer puanla yola devam ediyor. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her Pazartesi ve Çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 23 Kasım Pazartesi akşamı devam edecek.

Turnuvanın 5.hafta maç sonuçları, günün programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU

Jeoloji Maden Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-3 (H)

Gümrük Dairesi-Devlet Piyangoları: 5-2 Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 5. hafta geride kaldı

Turizm Bakanlığı-Karayolları D.:12-1

B GRUBU

Elektrik Kurumu-Devlet Hastanesi: 0-3 (H)

Din İşleri-Tarım Bakanlığı: 1-9

Vergi Dairesi-Haspolat Cezaevi: 5-1

A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Merkezi Cezevi 4 4 - - 48 5 12 43

2.Turizm Bakanlığı 4 3 1 - 32 11 10 21

3.Gümrük Dairesi 4 3 - 1 18 13 9 5

4.Devlet Piyangoları 4 2 - 2 21 25 6 -4

5.Jeoloji Madem D. 5 1 1 3 11 28 4 -17

6.Cengiz Topel Hast. 4 1 - 3 14 25 3 -11

7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25



B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Tarım Bakanlığı 4 4 - - 39 7 12 32

2.Gelir ve Vergi D. 4 4 - - 38 10 12 28

3.Devlet Hastanesi 4 3 - 1 26 21 9 5

4.Haspolat Cezaevi 5 2 1 2 23 19 7 4

5.Elektrik Kurumu 5 1 - 4 7 21 3 -14

6.Din İşleri Başk. 4 0 1 3 13 25 1 -12

7. İhtiyat Sandığı 4 - - 4 12 55 0 -43



