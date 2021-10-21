Dairelerde finallere doğru

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda lig maçları tamamlanıyor.
Gelir ve Vergi Dairesi 18 puanla son maça lider girdi. Finallere kalacak takımlar da belli oluyor. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam eden turnuvada final karşılaşması 4 Kasım tarihinde oynanacak. 26 Ekim Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla ilk 4’e kalan takımlar belli olacak.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında son maçlarda alınan sonuçlar, program ve puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y P AV.
1.Gelir Vergi Dairesi 6 6 0 0 44 14 18 30
2.Merkezi Cezaevi 6 5 0 1 34 19 15 15
3.Öğretmenler 6 4 0 2 47 38 12 9
4.Devlet Hastanesi 6 3 1 2 36 28 10 8
5.Din İşleri 6 2 0 4 31 48 6 -17
6.KKTC Meclis 5 1 1 3 22 29 4 -7
7.Orman Dairesi 6 1 0 5 14 29 3 -15
8.Telefon Dairesi 6 0 0 6 21 50 0 -31
SON MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR
Devlet Hastanesi-Meclis: 6-6
Merkezi Cezaevi-Din İşleri: 8-5
22 Ekim Cuma
Saat 19.00 Meclis-Telofon Dairesi:
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