Dairelerde finalistler belirlendi

İrsen Küçük Ortaokulu’nda oynanan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasındaİlköğretim Dairesi ile Devlet Hastanesi finale kalmayı başardılar

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda yarı final maçları oynandı ve finale kalanlar belli oldu.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda gerçekleşen ve 1 ayı aşkın süredir devam eden turnuvada İlköğretim Dairesi ile Devlet Hastanesi finale kalmayı başardılar. Eğitim Müşavirliği ile Cezaevi Haspolat takımları ise üçüncülük mücadelesi verecekler.

YARI FİNALLER NEFES KESTİ

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda yarı final maçları nefes kesti. İlk yarı final maçında İlköğretim Dairesi, Cezaevi Haspolat takımını 5-4 mağlup etti ve finale kalan ilk takım oldu.

İkinci maçta ise Eğitim Müşavirliği ilk devreyi 4-0 üstün kapattığı Devlet Hastanesi ile 6-6 berabere kaldı. Penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Devlet Hastanesi finale kalmayı başardı.

FİNAL 30 EKİM ÇARŞAMBA

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda finaller 30 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak.

Program şöyle:

Saat 18.00: (ÜÇÜNCÜLÜK) Eğitim Müşavirliği-Cezaevi Haspolat

Saat 19.00: (ŞAMPİYONLUK) İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi

