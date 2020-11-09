Dairelerde dördüncü hafta başladı

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her Pazartesi ve Çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen turnuvada maçlar 18 ile 21 saatleri arasında oynanıyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında, A Grubu 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle.

A GRUBU

Merkezi Cezaevi:11 Cengiz Topel Hastanesi:1

Karayolları Dairesi:3 Gümrük Dairesi:6

Devlet Piyongoları:7 Jeoloji Ve Maden:2

11 Kasım Çarşamba

B GRUBU

Saat 18.00: Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00: Haspolat Cezaevi-Din İşleri

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Elektrik Kurumu

