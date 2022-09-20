Dairelerde 2. hafta bu akşam başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam (20 Eylül Salı) başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.
Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.
B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.
Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:
BUGÜN - 20 Eylül Salı
A GRUBU
18-19 Sivil Havacılık D. Merkezi Cezaevi
19-20 Devlet Hastanesi KKTC Meclis
20-21 Gelir ve Vergi Dairesi Eğitim Ortak Hizmetler D.
YARIN - 21 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20 Lefkoşa Polis Tarım Bakanlığı
20-21 İlk Öğretim Dairesi Din İşleri
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.