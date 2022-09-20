Dairelerde 2. hafta bu akşam başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam (20 Eylül Salı) başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.

Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.

B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.

Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:

BUGÜN - 20 Eylül Salı

A GRUBU

18-19 Sivil Havacılık D. Merkezi Cezaevi

19-20 Devlet Hastanesi KKTC Meclis

20-21 Gelir ve Vergi Dairesi Eğitim Ortak Hizmetler D.

YARIN - 21 Eylül Çarşamba

B GRUBU

19-20 Lefkoşa Polis Tarım Bakanlığı

20-21 İlk Öğretim Dairesi Din İşleri