Daireler sahada terleyecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Salı akşamı oynanacak maçlarla başlıyor

1. HAFTA 14 Eylül Salı 19:00 Devlet Hastanesi x Telefon Dairesi 20:00 Merkezi Cezaevi x MEB-Öğretmenler 15 Eylül Çarşamba 19:00 Din İşleri x Orman Dairesi 20:00 Gelir ve Vergi Dairesi x KKTC Meclis

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına her yıl düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl da gerçekleşiyor.Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 Eylül Salı günü başlayacak. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuva her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize ediliyor ve maçlar her hafta Salı-Çarşamba akşamları oynanacak.Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 8 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligi ilk 4’te tamamlayanlar yarı finale yükselecek.Salı akşama başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maç programı şöyle: