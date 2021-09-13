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Daireler sahada terleyecek

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Salı akşamı oynanacak maçlarla başlıyor

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Daireler sahada terleyecek
Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına her yıl düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl da gerçekleşiyor.
Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 Eylül Salı günü başlayacak. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuva her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize ediliyor ve maçlar her hafta Salı-Çarşamba akşamları oynanacak.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 8 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligi ilk 4’te tamamlayanlar yarı finale yükselecek.
Salı akşama başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maç programı şöyle:
 
1. HAFTA
14 Eylül Salı    
19:00 Devlet Hastanesi x Telefon Dairesi
20:00 Merkezi Cezaevi x MEB-Öğretmenler
15 Eylül Çarşamba    
19:00 Din İşleri x Orman Dairesi
20:00 Gelir ve Vergi Dairesi x KKTC Meclis
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