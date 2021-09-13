Daireler sahada terleyecek

Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 Eylül Salı günü başlayacak. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuva her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize ediliyor ve maçlar her hafta Salı-Çarşamba akşamları oynanacak.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 8 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligi ilk 4’te tamamlayanlar yarı finale yükselecek.
Salı akşama başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maç programı şöyle:
|1. HAFTA
|14 Eylül Salı
|19:00
|Devlet Hastanesi
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|Telefon Dairesi
|20:00
|Merkezi Cezaevi
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|MEB-Öğretmenler
|15 Eylül Çarşamba
|19:00
|Din İşleri
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|Orman Dairesi
|20:00
|Gelir ve Vergi Dairesi
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|KKTC Meclis