Daireler gollü başladı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası önceki akşam başlarken, oynanan üç maçta 42 gol atıldı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13.sü gerçekleştirilen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvası Salı akşamı başladı. KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında gerçekleşen turnuva daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ilk gün maçları dün (19 Eylül Salı) oynandı, ikinci gün karşılaşmaları ise bugün (20 Eylül Çarşamba) gerçekleşecek.

Eski üst klasman hakemlerimizden Kutlay Malek tarafından yönetilen ilk gün maçları B Grubu’nda oynandı ve golsüz maç olmadı.



İLK GÜN SONUÇLARI VE PROGRAM ŞÖYLE:

B Grubu

Merkezi Cezaevi - Din İşleri Müşavirliği: 13-3

Milli Piyangolar - Sosyal Sigortalar: 3-13

İlköğretim Dairesi - Sivil Savunma: 9-1

