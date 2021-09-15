Daireler gollerle sahada

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başlarken, oynanan iki karşılaşmada toplam 22 gol atıldı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 Eylül Salı akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda başladı.

11 yıl önce organize edilmeye başlanan turnuva son 8 yıldır merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize ediliyor. Her yıl olduğu gibi İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvanın gerçekleşen açılışını ve başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. 11 yıl önce Maliye Bakanı olduğu dönemde turnuvanın başlamasına öncülük eden Ersin Tatar, Hasan Ramadan Cemil’i rahmet ve saygı ile anarken Ramadan Cemil işletmelerine ve Işın Ramadan Cemil’e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Turnuva organizatörü İbrahim Özsoy, katılan takımlara ve hakemlere başarılan dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta top sektirerek kaleye şut vurdu.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılış maçında Devlet Hastanesi ile Telefon Dairesi, Merkezi Cezaevi ile Eğitim Bakanlığı öğretmenleri karşılaştı. Baştan sonra çekişmeli geçen her iki karşılaşmada da toplam 22 gol atıldı. Alınan sonuçlar ve program şöyle:

14 Eylül Salı

Devlet Hastanesi-Telefon Dairesi: 6-4

Cezaevi-MEB Ö: 7-5

