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Daireden destek görmeyen Akyaç, sorununu çözdü

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Daireden destek görmeyen Akyaç, sorununu çözdü
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Akçay’ın maçlarını oynadığı sahasının aydınlatma direği geçtiğimiz yıl kötü hava koşullarından dolayı yerinden sökülmüş ve duvarı da yıkarak devrilmişti.
Akçay yönetimi aydınlatma direği temini nedeniyle Spor Dairesinden katkı istediklerini ancak dairenin kendilerini 1 aydınlatma direğini dahi vermediğini açıklarken, kendi yağlarıyla kendi ciğerlerini kavurarak sahanın aydınlatma sorununu çözdükleri belirttiler.
Bu arada sahanın ışıksız kalmaması için evinin damına projektör yerleştirilmesine izin veren Emrah Cihangir’e kulüp tarafından teşekkür edildi.
 
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