Dağman,Yalova akademi ve alt yapı direktörü oldu

Kıbrıs Türk futboluna birçok genç futbolcu kazandıran Teknik Direktör Derviş Dağman, Yalova Spor Kulübü Akademi ve Alt Yapı Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu Teknik Danışmanlığına getirildi

Aksa 1. Ligin Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Spor Kulübü alt yapısını tecrübeli bir isme emanet etti.

Yalova Kulübü’ne her aşamada yıllardır emek veren ve birçok genç futbolcuyu Kıbrıs Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Derviş Dağman, Yalova Spor Kulübü Akademi ve Alt Yapı Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu Teknik Danışmanlığına getirildi.

Deneyimli Teknik Direktör Derviş Dağman’ın görevi iki yıllığına yürüteceği açıklandı. Dağman önderliğinde, altyapı ve akademi hocaları belirlenerek altyapı çalışmalarına başlanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yalova Spor Kulübü Akademisinde U19, U17, U16, U15 ve U14 yaş grupları yer alacak. 12 yaş altı gurupları için de kayıtlarımız başlamıştır.

Derviş Dağman’a üstlendiği yeni görevinde başarılar dileriz.

YSK Başkan ve Yönetim Kurulu”

