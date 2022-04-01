Dağman: İyi olan kazansın, iyi olan biz olalım

Derviş Dağman, “Bostancı derbisi bir zamanlar Yalova altında mücadele eden iki takımın önemli bir maçı olacak. Çok iyi çalıştık. İyi olan kazansın, iyi olan biz olalım.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde 25. Haftada Pazar günü Bostancı Bağcıl ile Yalova,Bağcıl Stadı’ndaplayout hattını yakından ilgilendiren kritik derbi maçına çıkacaklar.

Yalova Spor Kulübü Teknik sorumlusu Derviş Dağman, bu hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydetti. “Bu karşılaşmayı daha önemli kılan durum; Bir zamanlar iki takımın Yalova altında birlikte mücadele etmesidir” diyen Yalova Spor Kulübü Teknik Direktörü Derviş Dağman, Bağcıl ile oynayacakları maçla ilgili açıklama yaptı.

Bu haftaki maçlarının, her hafta oynadıkları maçlar gibi önemli olduğuna dikkat çeken Dağman, “Daha önemli oluşu, bir zamanlar iki takımın Yalova altında birlikte mücadele etmesi ve aynı kasabanın takımları oluşudur” dedi. İki takımın durumunun da kritik olmasından dolayı, söz konusu maçın daha da önemli bir hale geldiğine dikkat çeken Dağman, “Bu maçı kaybetmek yaşamı yada insanlığı kaybetmek değildir. Sonuçta bir maç ve her gün birbirine komşu olan insanların, maçı kazananın bile üzüleceği bir maç” dedi.

Derviş Dağman, “Tüm liglerde haftanın en önemli maçını oynayacağız. İki taraf da bu ülkede iyi anlayışlı, centilmen mantığı ile oynamalı. Antrenörümüz Ercan Atasay nezaretinde çok iyi çalıştık. Maçın öneminin bilincindeyiz. İyi olan kazansın, iyi olan biz olalım” dedi.



