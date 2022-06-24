Derviş Dağman “Her maçı kazanmak zorundayız. Gayretköy de biz de kazanmak isteyeceğiz. Güzel bir maç olsun ve hak eden kazansın. Hak eden biz olalım.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan altıncı hafta maçında 1. Grupta lider Gayretköy GSK, Akçay’ı konuk edecek.

Gayretköy Sahası’nda oynanacak olan maç öncesinde Akçay teknik direktörü Derviş Dağman şu açıklamayı yaptı:

“Akçay Spor Kulübü olarak ülkemizdeki tüm takımlara tüm futbolla ilgilenen kesimlere saygımız sonsuzdur.

BTM İkinci Ligi bizce 7 grup 6’şar takımdan oluşacağına, 5 grupta 8’er takımdan oluşturulmalıydı. Böylece hem gerçek lig statüsü olacak hem de sinir harbi yerine kaybedenin telafisi olan bir lig olmuş olacaktı. Zaten bu ligi hızlandırılmış oynuyoruz. 8’li ligi de hızlı oynardık. Böylece hem futbolcuların yetişme şansı, hem de takımların kaybetme şansı olur.

Bu ligde maçlara tek tek bakıyor ve öyle hazırlanıyoruz. İyi kaliteli karakterli ve çalışkan bir takımız. Maçlarda plan yapma şansımız yok. Her maçı kazanmak zorundayız.

Gayretköy maçı da öyle bir maç olacak. Onlar da biz de kazanmak isteyeceğiz. Güzel bir maç olsun ve hak eden kazansın. Hak eden biz olalım. Gayretköye saygı duyarak mücadelemizi yapacağız.”



