Dağgül ve Kaşifoğlu’na 2’şer maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 10-11 Aralık 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Doğan Işıker (Gülgün Süt Düzova GSK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
2 Maç: Bayram Dağgül (Bostancı Bağcıl ), Ahmet Kaşifoğlu (Ozanköy SK)
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