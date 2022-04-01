Dağgül: Derbide kazanan avantaj yakalayacak

Bayram Dağgül, “Yalova maçı hem ligdeki konumumuz hem de ayni köyün iki takımı olmasından dolayı çok zor olacak. Derbide kazanan avantaj yakalayacak. Kaybeden için ise çok büyük bir kayıp olmayacak.” açıklamasını yaptı

Birinci Ligde 25. Haftada Pazar günü Bostancı Bağcıl ile Yalova,Bağcıl Stadı’ndaplayout hattını yakından ilgilendiren kritik derbi maçına çıkacaklar.Kerem Eran’ın yöneteceği maç öncesinde Bostancı Bağcıl antrenörü Bayram Dağgül şu açıklamayı yaptı:“Pazar günü oynayacağımız Yalova maçı hem ligdeki konumumuz hemde ayni köyün iki takımı olmasından dolayı çok zor olacaktır.Yalova maçına 4 antrenmanla hazırlandık. Polis okuluna gidip sezonun geri kalanında yanımızda olamayacak olan İlksen’in yanı sıra Sabri ve Mehmet Şimşek de sakatlıkları nedeniyle aramızdaolamayacaklar.Pazar gün oynanacak bu zorlu derbide kazanan avantaj yakalayacak. Kaybeden için ise çok büyük bir kayıp olmayacak. Çünkü kalan 5 maçta alınacak 15 puan vardır. Sonrasında ise playout döneminde daha da önemli maçlar bizi beklemektedir. Bunun bilincinde sahada mücadele edeceğiz.Kazanırsak sevinir sahadan çıkarız. Kazanamazsak ise rakibimizi kutlar ve sahadan uğurlarız. Ben centilmence geçecek ve hakedenin kazanacağı bir maç olmasını dilerim.”