Dağ: Yeşil sahaları özledim

Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kulüplerin onayı ile 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında 1 sezon futboldan uzak kalan futbol adamları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla futbola olan özlemlerini dile getiriyorlar.

Salgın nedeniyle karantina günleri yaşayan ülkede futbola olan özlemini dile getirenler arasında yer alan Gençlik Gücü’nün genç sol kanat oyuncusu Sezgin Dağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, futbola özlemini dile getirdi.

Sezgin Dağ paylaşımında, “Yeşil sahaları özledim.Gollerden sonra sevinmeyi, deli gibi kaymayı bile özledim. Hatta mağlubiyetten sonra üzülmeyi de özledim.” ifadelerini kullandı.

