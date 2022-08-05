Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu

Büyükekşi, "Cüneyt Çakır hocamızla ilgili bugün karara vardığımız bir konu var. Geçen hafta Bolu'da hakemlerimizle bir kamp gerçekleştirdik, bir seminer yaptık. Seminerde Cüneyt Çakır hocamız, Merkez Hakem Kurulumuza başvurmuştu. Yurt dışından birçok teklif aldığından bahsetti. Bizlere 'Ben birçok teklif aldım, ama hakemlik kariyerime Türkiye'nin bana sağladığı imkânlarla başladım, kariyerimi de Türkiye'de sonlandırmak istiyorum. Bundan sonraki dönemde de alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istiyorum. Yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum. Böylece bu camiaya katkı sunmak istiyorum' dedi. Özellikle Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini belirtti. Bu isteğini hem Merkez Hakem Kurulumuz hem TFF Başkanı olarak ben ve Yönetim Kurulumuz da son derece uygun gördük. Özellikle bu motivasyon bizim açımızdan çok önemli. Cüneyt hocamızın hakem yetiştirme heyecanı da son derece önemli" dedi.

Cüneyt Çakır'ın eğitimcilikte de büyük başarı kazanacağına inandığını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bu zamana kadar biz de dahil yurt dışından hakem eğitimi için hocalar getirdik. Hem VAR için getirdik, hem de şu anda Hugh Dallas'ı getirdik. Bu defa yerli bir hakemimizi, en başarılı hakemlerimizden birini, kendi değerimizi, hakem eğitmeni olarak atadık. İnşallah biz yurtdışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışına eğitmen olarak da gider" ifadelerini kullandı.

