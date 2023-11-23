Cumhuriyet anısına futbol maçında buluştular

Cumhuriyet Meclisi ve TBMM Futbol Takımları Cumhuriyet anısına Antalya’da futbol maçı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi takımı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü anısına futbol karşılaşması yaptı. Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Antalya’da Nirvana Kozmopolitan Otel sahasında yer alan karşılaşmada Meclis takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, 9.dönem Milletvekili Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, 9. dönem Milletvekili Cumhurbaşkanı Danışmanı Mesut Genç, 5.6.7. dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu, 5. 6. dönem Milletvekili Mehmet Ceylanlı, eski Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Meclis çalışanları yer aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da izledi.

Şampiyon Melekler unutulmadı

Saygı duruşu ile başlayan karşılaşma öncesinde seramoni yapıldı.

Seremonide KKTC ve Türkiye bayrakları ile fotoğraf çekilirken, Cumhuriyet Meclisi takımı “Şampiyonlar Ölmez… İsias ortak davamız” yazılı pankart ile sahada yer aldı.



Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlanırken Cumhuriyet Meclisi Takımının gollerini Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Meclis basın çalışanı Burhan Canbaz kaydetti.

Maç sonrasında kupa ve madalyalar verildi.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı 25. dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı, maç ile ilgili yaptığı açıklamada KKTC Milletvekillerine davete icabet ettikleri için teşekkür ederken bir sonraki maçı Kıbrıs’ta oynamayı arzuladıklarını söyledi.

Tatlı, KKTC’ni her alanda dünya arenasında duyulması için ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu da konuşmasında yapılan davet için TBMM’ye teşekkür ederken Anavatanda olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Büyükoğlu, Türkiye’nin 100’üncü, KKTC’nin de 40’ıncı yılı coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek acı ve sevinçleri ortak olarak paylaştıklarını belirtti.