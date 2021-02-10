Çocuk “Bugünler geçecek, çalışın”

Yıllarını darts sporuna veren tecrübeli dartsçı Elmas Çocuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dartsa olan özlemini dile getirdi.
Diamod Child Darts Kulübü kurucusu, Lefkoşa Darts Birliği sporcusu Elmas Çocuk, korona virüs salgını nedeniyle karantina günleri yaşayan ülkede dartsa olan özlemini dile getirirken, dartsçılara da antrenman yapma çağrısında bulundu.
Elmas Çocuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünler geçecek antrenman yapın, çalışın arkadaşlar.” ifadelerini kulladı.
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