banner762
banner815
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
78 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
121 0
 
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
19 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
13 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
200 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
28 0
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
42 0
banner797

Civisil, Mutluyaka’nın umutlarını yıktı

banner476

İktisatbank BTM 2. Lig 9. Haftasında 6. Grupta gruptan çıkma umudu olan Mutluyaka konuk olduğu Civisil karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak umutlarını kaybetti

banner825
Civisil, Mutluyaka’nın umutlarını yıktı
İktisatbank BTM 2. Lig 9. Haftasında 6. Grupta dün oynanan karşılaşmada 2. olarak gruptan çıkma umudu olan Mutluyaka ile iddiası olmayan Autorite Civisil arasındaki karşılaşmada gülen taraf Civisil olunca Mutluyaka umutlarını yitirdi.
Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Civisil Ekrem’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye iyi başlayan konuk Mutluyaka 50. dakikada Özel’in golüyle skoru 1-1 yaptı.
70. dakikada Civisil takımı Furkan’ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu skoru maçın sonuna kadar koruyan Civisil oldu ve karşılaşma 2-1 tamamlandı.
Bu skorla Civisil ile Mutluyaka puanlarını 13’er yaparak 3 ve 4. Sırayı paylaştılar.
 
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. SFC Boğaziçi SK 8 6 2 0 31 6 25 20
2. Ötüken TKOSK 8 5 1 2 19 10 9 16
3. Mutluyaka HSK 9 4 1 4 22 17 5 13
4. Autorite Civisil SK 9 4 1 4 22 23 -1 13
5. Tatlısu Seracılar GSK 9 3 2 4 10 11 -1 11
6. Alaniçi YSK 9 0 1 8 8 45 -37 1
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.