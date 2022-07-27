Civisil, Mutluyaka’nın umutlarını yıktı

İktisatbank BTM 2. Lig 9. Haftasında 6. Grupta gruptan çıkma umudu olan Mutluyaka konuk olduğu Civisil karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak umutlarını kaybetti

O G B M A Y AV P 1. SFC Boğaziçi SK 8 6 2 0 31 6 25 20 2. Ötüken TKOSK 8 5 1 2 19 10 9 16 3. Mutluyaka HSK 9 4 1 4 22 17 5 13 4. Autorite Civisil SK 9 4 1 4 22 23 -1 13 5. Tatlısu Seracılar GSK 9 3 2 4 10 11 -1 11 6. Alaniçi YSK 9 0 1 8 8 45 -37 1

İktisatbank BTM 2. Lig 9. Haftasında 6. Grupta dün oynanan karşılaşmada 2. olarak gruptan çıkma umudu olan Mutluyaka ile iddiası olmayan Autorite Civisil arasındaki karşılaşmada gülen taraf Civisil olunca Mutluyaka umutlarını yitirdi.Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Civisil Ekrem’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.İkinci devreye iyi başlayan konuk Mutluyaka 50. dakikada Özel’in golüyle skoru 1-1 yaptı.70. dakikada Civisil takımı Furkan’ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu skoru maçın sonuna kadar koruyan Civisil oldu ve karşılaşma 2-1 tamamlandı.Bu skorla Civisil ile Mutluyaka puanlarını 13’er yaparak 3 ve 4. Sırayı paylaştılar.