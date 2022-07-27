Civisil, Mutluyaka’nın umutlarını yıktı

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Civisil Ekrem’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye iyi başlayan konuk Mutluyaka 50. dakikada Özel’in golüyle skoru 1-1 yaptı.
70. dakikada Civisil takımı Furkan’ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu skoru maçın sonuna kadar koruyan Civisil oldu ve karşılaşma 2-1 tamamlandı.
Bu skorla Civisil ile Mutluyaka puanlarını 13’er yaparak 3 ve 4. Sırayı paylaştılar.
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SFC Boğaziçi SK
|8
|6
|2
|0
|31
|6
|25
|20
|2.
|Ötüken TKOSK
|8
|5
|1
|2
|19
|10
|9
|16
|3.
|Mutluyaka HSK
|9
|4
|1
|4
|22
|17
|5
|13
|4.
|Autorite Civisil SK
|9
|4
|1
|4
|22
|23
|-1
|13
|5.
|Tatlısu Seracılar GSK
|9
|3
|2
|4
|10
|11
|-1
|11
|6.
|Alaniçi YSK
|9
|0
|1
|8
|8
|45
|-37
|1