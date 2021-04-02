Çimlendirme zamanı geldi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Birliği’nde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları sürüyor.

İskele Belediyesi destekleriyle sahanın kumunu temizleme çalışmaları da tamamlanırkenNisan ayında içerisinde de çim ekimine başlanacak.Karadeniz 61 Spor Birliği sahanın tamamlanması ile birlikte kendi evinde antrenman ve maç oynama şansı elde edecek.

