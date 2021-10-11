Çimendağ yeniden Akova’da

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından deneyimli isim Halil Çimendağ, yeniden antrenörlüğe başladı.
Halil Çimendağ, BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Akova ile anlaştı. Halil Çimendağ, Akova ile antrenmanlara başlarken, kırmızı yeşilliler ile başarılı olmayı hedefleyecek. Halil Çimendağ, daha önce de Akova’da teknik adamlık yapmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.