Çimendağ yeniden Akova’da

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından deneyimli isim Halil Çimendağ, yeniden antrenörlüğe başladı.

Halil Çimendağ, BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Akova ile anlaştı. Halil Çimendağ, Akova ile antrenmanlara başlarken, kırmızı yeşilliler ile başarılı olmayı hedefleyecek. Halil Çimendağ, daha önce de Akova’da teknik adamlık yapmıştı.

