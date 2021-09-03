Çıldır oy birliğiyle devam dedi

Gökhan KUZU

AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, kulüp lokalinde üyelerin katılımıyla olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mehmet Çıldır’ın tek başkan adayı olduğu olağan genel kurul öncesinde Mehmet Çıldır, genç ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturdu. Olgun Amcaoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Necati Çoban ve Ahmet Kurtçu sekreterliklerini yaptı.

Osman Emiroğlu’nun okuduğu faaliyet raporu ile Yusuf Hacı’nın okuduğu mali rapor oy birliği ile aklandı. Sedat Sedatgil, Necati Çoban, İsmail Saykal, Ahmet Kurtçu ve Oğuz Kulan gibi genç isimlerin görev yapacağı Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu da üyelerden oy birliği ile onay aldı.



