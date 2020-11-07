Çıldır: Balık susuz, futbolcu futbolsuz olmaz

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli Spor Kulübünde Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde rakı gecesi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu da geceye katılanlar arasında yer aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan başkan Mehmet Çıldır, gerekli sağlık koşulları sağlanarak futbolun bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.

Bir balığın su olmadan yaşayamayacağı gibi futbolcunun da futbol oynamadan var olamayacağına vurgu yapan Mehmet Çıldır, futbol liglerinin başlamasını diledi.

