Cilayi’den çıkış olmayacak

Türkmenköy’de Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve hızlı başlarken, Mehmetali Toker Stadınınınzeminini yenilemek ve çevre düzenlemesi için büyük bir girişim başlatıldı

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy’de Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve hızlı başladı.

Türkmenköy yönetimi ilk olarak takımın yeni teknik adamını belirlerken, kulübün içinden çıkan Evren Bahtıkara ile yeni sezonda takımı çalıştırması için anlaşmıştı.Türkmenköy yönetimi, Cilayi olarak anılan Mehmetali Toker Stadını da yenilemek ve çevre düzenlemesi için büyük bir girişim başlattı.

Mehmetali Toker Stadına kazmayı vurarak kurumuş zemini yeniden çimlendirmek için çalışmalara başlandı.Kulüp başkanı Salih Saygılı ve yönetimi çalısmalara başlarken, tüm köylüler de araçları ile çalışmalara katkı koyuyorlar. Özellikle Meftun Türker ile Süleyman Türker sahanın yeniden eski haline gelmesi için çalışmalara önemli destek verdiler.

Bölge halkıda gübre yardımı sağlamak için harekete geçerken, Beyarmudu Belediyesi de çalışmalara katkı koymaya başladı.

