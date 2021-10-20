banner583
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
19 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
45 0
 
20 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
52 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
27 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
31 0
banner661
banner726

Cilayi’den çıkış olmayacak

banner476

Türkmenköy’de Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve hızlı başlarken, Mehmetali Toker Stadınınınzeminini yenilemek ve çevre düzenlemesi için büyük bir girişim başlatıldı

banner714
Cilayi’den çıkış olmayacak
banner721
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy’de Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve hızlı başladı.
Türkmenköy yönetimi ilk olarak takımın yeni teknik adamını belirlerken, kulübün içinden çıkan Evren Bahtıkara ile yeni sezonda takımı çalıştırması için anlaşmıştı.Türkmenköy yönetimi, Cilayi olarak anılan Mehmetali Toker Stadını da yenilemek ve çevre düzenlemesi için büyük bir girişim başlattı.
Mehmetali Toker Stadına kazmayı vurarak kurumuş zemini yeniden çimlendirmek için çalışmalara başlandı.Kulüp başkanı Salih Saygılı ve yönetimi çalısmalara başlarken, tüm köylüler de araçları ile çalışmalara katkı koyuyorlar. Özellikle Meftun Türker ile Süleyman Türker sahanın yeniden eski haline gelmesi için çalışmalara önemli destek verdiler.
Bölge halkıda gübre yardımı sağlamak için harekete geçerken, Beyarmudu Belediyesi de çalışmalara katkı koymaya başladı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.