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Cilayi yeniden yeşerecek

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Cilayi yeniden yeşerecek
BTM 1. Ligin Mesarya bölgesi takımlarından Türkmenköy geçtiğimiz sezon susuzluk nedeniyle yeşeremeyen Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı'nı yeşertmek için çalışmalarda sona gelindi.
Türkmenköy yönetimi tarafından Mehmet Ali Toker Stadı'nda çim ekimi için son adımlar atıldı. Son olarak havuzun alt yapısı yenilenerek su sızma sorunu giderildi ve su dalgıcı sağlıklı bir şekilde havuza indirildi. Havuzun yenilenmesin ardından hafta içi fiskiyeler tamamlanıp çim ekimine geçileceği bildirildi.
Türkmenköy yönetimi tarafından yaptığı açıklamada,”Emeği geçen ve manevi olarak destek veren yöneticilerimize, köylülerimize, gençlerimize, 100 numaraya kayıt olan herkese ve saha yenilememize en küçük katkıyı bile sağlayan herkese teşekkür ederiz” denildi..
 
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