Cilayi yeni sezona hazırlanıyor

İktisatbankası BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy’ün maçlarını oynadığı Mehmet Ali Toker Stadı’nda (Cilayi) yeni sezona yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni sezon öncesinde Cilayi’de bakım ve tadilat çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Stadtaki çalışmalardaki boya ve badana işlemleri Beyarmudu Belediyesi personelleri tarafından devam ettiriliyor.

