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Cilayi yemyeşil

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Cilayi yemyeşil
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy'ünmaçlarını oynadığıMehmet Ali Toker Stadı (Cilayi)kuruma tehlikesi yaşadığı günlerden kurtulup yeniden yemyeşil oldu.
Mehmet Ali Toker Stadı,Türkmenköyyönetimin girişimiyle aylardırsıkı bir bakıma alınarak yemyeşil olurken, futbolsuz geçen günlerin de etkisiyle halı gibi bir görünüme sahip oldu.Türkmenköy kulübüMehmet Ali Toker Stadında yıllardır taraftarının da desteği ile oldukça etkili futbol oynarken, “Cilayi’den çıkış yok” sloganı da her zaman dile getiriliyor.
 
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