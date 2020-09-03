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Çil yeniden Hamitköy’de

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Çil yeniden Hamitköy’de
K-PET Süper Ligin yeni ekiplerinden Hamitköy’de transferler devam ederken, tecrübeli golcü Mehmet Çil takıma katıldı.
Geçmiş sezonlarda da Hamitköy formasını giymiş olan Mehmet Çil, Mağusa Türk Gücü’nden kiralık olarak transfer edildi. Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yaşanan gol sıkıntısını Mehmet Çil ile aşmayı hedefleyecek.
 
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