Çil, Futbolcular Derneği için adaylığını açıkladı

Futbolcular Derneği, başkan adayı çıkmamasından dolayı kapanma noktasına kadar gelirken, derneğe Mehmet Çil sahip çıktı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Hamitköy forması giyen Mehmet Çil, Futbolcular Derneği için başkan adaylığını açıkladı. Berkem Korbay’ın başkanlığı bırakma kararı sonrasında uzun süre başkan adayının çıkmadığı Futbolcular Derneğinin yapılacak olan genel kurulunda Mehmet Çil başkan adayı olacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve diğer yetkililer ile istişare ettikten sonra futbolcu arkadaşlarının da görüşlerini alan Mehmet Çil, başkan adaylığı kararı alırken güçlü de bir yönetim kurulu oluşturdu.

Futbolcular Derneği’nin gelecek hafta içerisinde yapılması beklenen genel kurulunda Mehmet Çil, üyelerden onay isteyecek.

