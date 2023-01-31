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Çil'den güçlü yönetim

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Futbolcular Derneği başkanı Mehmet Çil, birlikte çalışacağı yönetim kurulu ile diğer kurullarda görev yapacağı kişileri açıkladı

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Çil'den güçlü yönetim
Futbolcular Derneği’nin yeni başkanı Mehmet Çil, birlikte çalışacağı yönetim kurulu ile diğer kurullarda görev yapacağı kişileri ve görev dağılımlarını açıkladı.
Kalabalık bir yönetim kurulu oluşturan Mehmet Çil’şn yönetim kurulunda Toykan Hacet ile Uğur Gök, asbaşkan olarak görev yapacaklar.
Organizasyon Sorumlusu: Arif Uysal
- Lokal Sorumlusu: Mikail Sivri
- Lokal Sorumlusu: Kemal Barbet
- Sayman: Ahmet Arıtaş
- Yazman: Çağrı Kıral
- Yazman: Mehmet Kaygısız
- Üye Sorumlusu: Kaan Görneçli
- Üye Sorumlusu: Esin Sonay
- Üye Sorumlusu: Hasan Kanlı
- Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Akkuyu
- Yöneyim Kurulu Üyesi: Mahmut Amasyalı
- Kadın Futbolcu Sorumlusu: Irmak Karadağ
- Kadınlar Ligi Sorumlusu: Çiğdem Acarbaş
- Kadınlar Ligi Sorumlusu: Didem Mülazim
Genel Sekreter: Ramazan Tebelleşol
- Mali Tahsildar: Nurettin Gecekuşu
- Proje Sorumlusu: Borga Cambaz
- Sağlık Sorumlusu: Mehmet Göktaş
- Federasyon Sorumlusu: Cemre Piro
- Basın Ve Yayın Sorumlusu: Cenkay Yalın
- Futbolcu Sorumlusu: Gökhan Yazlık
- Futbolcu Sorumlusu: Mehmet Erol
- Futbolcu Sorumlusu: İbrahim Öksüzoğluları
Disiplin kurulu
- Hüseyin Amcaoğlu
- Kaan Güder
- Hakan Borataş
Mağusa sorumluları: Türkkan Delideniz, Mehmet Gürlü
Lefkoşa sorumluları: Halil Turan, Galip Albayrak
Girne sorumluları: Memduh Sarıoğlu, Cemil Şenkahraman
Güzelyurt sorumluları: Mustafa Dağman, Mehmet Özeralp
İskele – Karpaz sorumluları: Ünal Kaya, Fırat Borak
 
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