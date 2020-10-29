Cihangirliler hazırlık maçında buluştu

Futbolda yaşanan belirsizliğe ve yeni sezonun başlama ihtimalinin gittikçe azalmasına rağmen, bazı futbol takımları antrenman yapmaya devam ediyorlar.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir de uzun süredir antrenman yapan takımlar arasında yer alırken, hazırlık maçlarına da başladı. Cihangir bugün Cihangir Stadında, Cihangir U20 Takımı ile bir hazırlık maçı yaptı.

Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in de izlediği hazırlık maçı öncesinde takım kaptanları birbirlerine çiçek takdiminde bulunurken, maç özlemini gideren futbolcular büyük keyif içerisinde maçı tamamladılar.

