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Cihangir’in yenileri imzaları attı

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Cihangir’in yenileri imzaları attı
Süper Lig’in Mesarya temsilcilerinden Cihangir’in yeni transferleri Sercan Demirman, Yunus Yeşilırmak ve Yankı Aktül dün KTFF binasında kendilerini Cihangirli yapan imzayı attılar.
Ligin Mesarya ekibi serbest transfer hakkıyla kadrosuna kattığı Sercan Demirman ile kaleci Yunus Yeşilırmak'ın yanı sıra bonservisli olarak Yankı Aktül'ü resmen kadrosuna kattı. Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendilerini Cihangir futbolcusu yapan imzaları atarken Başkan Hüseyin Karavezirler de oyunculara eşlik etti.
 
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