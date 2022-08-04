Cihangir’in yenileri imzaları attı

Süper Lig’in Mesarya temsilcilerinden Cihangir’in yeni transferleri Sercan Demirman, Yunus Yeşilırmak ve Yankı Aktül dün KTFF binasında kendilerini Cihangirli yapan imzayı attılar.
Ligin Mesarya ekibi serbest transfer hakkıyla kadrosuna kattığı Sercan Demirman ile kaleci Yunus Yeşilırmak'ın yanı sıra bonservisli olarak Yankı Aktül'ü resmen kadrosuna kattı. Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendilerini Cihangir futbolcusu yapan imzaları atarken Başkan Hüseyin Karavezirler de oyunculara eşlik etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.