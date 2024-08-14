Cihangir’in kaptanı Nurettin 10 kilo verdi

Cihangir'in başarılı oyuncularından kaptan Nurettin Gecekuşu yeni sezon öncesi verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Spor yazarı Cemil Garip yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

“Geçtiğimiz hafta Düzkaya ile oynanan hazırlık karşılaşması sonunda sohbet etme şansı bulduğumuz Nurettin yeni sezona iyi hazırlandığını ve 10 kilogram verdiğini, kendisinin de en son ne zaman bu kadar fit olduğunu hatırlamadığını söyledi.

43 yaşındaki başarılı futbolcu gerek azmi, gerekse sahada ortaya koyduğu başarılı futbolu ile genç futbolculara örnek olmaya devam ediyor.”

