banner913
banner932
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
16 0
Kırtasiyede cinsel saldırı
Kırtasiyede cinsel saldırı
191 0
 
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
101 0
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
43 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
30 0
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
28 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
22 0
banner1032

Cihangir’in kaptanı Nurettin 10 kilo verdi

banner1020

banner1045
Cihangir’in kaptanı Nurettin 10 kilo verdi
banner971
Cihangir'in başarılı oyuncularından kaptan Nurettin Gecekuşu yeni sezon öncesi verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
Spor yazarı Cemil Garip yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
“Geçtiğimiz hafta Düzkaya ile oynanan hazırlık karşılaşması sonunda sohbet etme şansı bulduğumuz Nurettin yeni sezona iyi hazırlandığını ve 10 kilogram verdiğini, kendisinin de en son ne zaman bu kadar fit olduğunu hatırlamadığını söyledi.
43 yaşındaki başarılı futbolcu gerek azmi, gerekse sahada ortaya koyduğu başarılı futbolu ile genç futbolculara örnek olmaya devam ediyor.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.