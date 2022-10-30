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Cihangir’e yan bakılmıyor

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Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Cihangir 10 kişi kalan rakibi Merit A. Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü

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Cihangir’e yan bakılmıyor
Stad: Cihangir Stadı
Hakemler:Mustafa Öztugay, Cenk Aras Özfutu, Mehmet Volkan Çelik
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Ali Öztürk (Dk 69 Tacettin), Erol, Muhittin, Babacar, Hakan, Selçuk, Sercan (Dk 83 Berkem), Yankı (Dk 64 Berhan), Mikail
MAY: Cenk, Memduh, Mejdi, Mustafa Vardi, Eyyüb (Dk 87 Mehmet Tekin), Yasin (Dk 87 Mehmet Kum), Ömer Gül, Kossi, Vakkas (Dk Galip), Bayram, Billy
Goller: Dk 8 Kossi (kendi kalesine) Dk 80 (Pen) - 82 Muhittin Tümbül (Cihangir)
Kırmızı Kart: Dk 35 Ömer Gül (MAY) 
 
Dk 8 MAY savunmada pas yaparken Kossi kaleci Cenk’e topu aktardı Cenk topa vurmak isterken ayağının altından top ağlara gitti. 1-0
Dk 17 Cihangir serbest vuruşunda Muhittin’in vuruşunda top auta gitti. 
Dk 35 MAY takımında Ömer Gül hakeme küfür ettiği yönünde maçın dördüncü hakemi Olgun Canik orta hakem Mustafa Öztugay’ı uyardı. Ömer Gül direk kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. 
İlk devre 1-0 bitti. 
Dk 65 MAY atağında Yasin Doğan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top auta gitti. 
Dk 80 Cihangir atağında Babacar yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Muhittin topu ağlara gönderdi. 2-0
Dk 82 Cihangir atağında Hakan’ın soldan ortasında Muhittin topu ağlara gönderdi. 3-0
Maçta başka gol olmayınca mücadele 3-0 sonuçlandı. 
Cihangir 12 puana yükseldi. MAY 4 puanda kaldı.
 
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