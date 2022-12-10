Cihangir’den, Kaymaklı’yıya beşi bir yerde

Stadyum: CihangirStadı
Hakemler:Ferhat Tuna, CenkÖzfuttu, CemÖksüzoğulları
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk, Babacar (Taner), Hakan (Necati), Muhittin, Sercan, Erol, Mikail (Berkem), Ali Öztürk, Yankı (Tacettin)
K.Kaymaklı:Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre (Yağış), Tuğrul (Alp), Muhammet (Arda), HasanEvren, Mehmet Öztürk, Felix, HasanÇakır (Mehmet Göçben), AhmetHatay
Kırmızı kart: 42.Dk Ali Öztürk (Cihangir)
Goller: 5. (P), 26. Ve 60.Dk Muhittin, 25.Dk Ali Öztürk, 81.Dk Tacettin (Cihangir)-75.Dk Felix
AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Cihangir, Küçük Kaymaklı’yı Cihangir Stadında konuk etti.
5.Dk: Cihangir atağında Ali Öztürk ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ferhat Tuna penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 K.Kaymaklı
25.Dk: Cihangir atağında Ali Öztük vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 K.Kaymaklı
25.Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’invuruşunda top direkten geri geldi.
26. Dk: Cihangir atağında Mühittinceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi.Cihangir 3-0 K.Kaymaklı
41.Dk: Cihangir futbolcusu Ali Öztürk’e Sena’nın sert müdahalesi oldu. Bu pozisyonun devamında Ali Öztürk topsuz alanda yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
60. Dk: Cihangir atağında Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 4-0 K.Kaymaklı
75. Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’in vuruşunda top filelere gitti.Cihangir 4-1 K.Kaymaklı
82. Dk: Cihangir atağında Tacettin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 5-1 K.Kaymaklı
Foto: Soydan SAKALLI
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