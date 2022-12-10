Cihangir’den, Kaymaklı’yıya beşi bir yerde

Cihangir konuk ettiği K.Kaymaklı’yı ilk derede 3 ikinci devrede ise 2 gol atarak 5 -1 gibi farklı skorla mağlup ederek üst sıralardaki yerini korudu

Stadyum: CihangirStadı

Hakemler:Ferhat Tuna, CenkÖzfuttu, CemÖksüzoğulları

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk, Babacar (Taner), Hakan (Necati), Muhittin, Sercan, Erol, Mikail (Berkem), Ali Öztürk, Yankı (Tacettin)

K.Kaymaklı:Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre (Yağış), Tuğrul (Alp), Muhammet (Arda), HasanEvren, Mehmet Öztürk, Felix, HasanÇakır (Mehmet Göçben), AhmetHatay

Kırmızı kart: 42.Dk Ali Öztürk (Cihangir)

Goller: 5. (P), 26. Ve 60.Dk Muhittin, 25.Dk Ali Öztürk, 81.Dk Tacettin (Cihangir)-75.Dk Felix





5.Dk: Cihangir atağında Ali Öztürk ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ferhat Tuna penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 K.Kaymaklı

25.Dk: Cihangir atağında Ali Öztük vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 K.Kaymaklı

25.Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’invuruşunda top direkten geri geldi.

26. Dk: Cihangir atağında Mühittinceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi.Cihangir 3-0 K.Kaymaklı

41.Dk: Cihangir futbolcusu Ali Öztürk’e Sena’nın sert müdahalesi oldu. Bu pozisyonun devamında Ali Öztürk topsuz alanda yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

60. Dk: Cihangir atağında Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 4-0 K.Kaymaklı

75. Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’in vuruşunda top filelere gitti.Cihangir 4-1 K.Kaymaklı

82. Dk: Cihangir atağında Tacettin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 5-1 K.Kaymaklı



Foto: Soydan SAKALLI

CihangirStadıFerhat Tuna, CenkÖzfuttu, CemÖksüzoğullarıMehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk, Babacar (Taner), Hakan (Necati), Muhittin, Sercan, Erol, Mikail (Berkem), Ali Öztürk, Yankı (Tacettin)Salih, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre (Yağış), Tuğrul (Alp), Muhammet (Arda), HasanEvren, Mehmet Öztürk, Felix, HasanÇakır (Mehmet Göçben), AhmetHatay42.Dk Ali Öztürk (Cihangir)5. (P), 26. Ve 60.Dk Muhittin, 25.Dk Ali Öztürk, 81.Dk Tacettin (Cihangir)-75.Dk Felix AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Cihangir, Küçük Kaymaklı’yı Cihangir Stadında konuk etti.: Cihangir atağında Ali Öztürk ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ferhat Tuna penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi.25.Dk: Cihangir atağında Ali Öztük vuruşunda topu filelere gönderdi.25.Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’invuruşunda top direkten geri geldi.26. Dk: Cihangir atağında Mühittinceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi.Cihangir futbolcusu Ali Öztürk’e Sena’nın sert müdahalesi oldu. Bu pozisyonun devamında Ali Öztürk topsuz alanda yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.60. Dk: Cihangir atağında Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti.75. Dk: Küçük Kaymaklı atağında Felix’in vuruşunda top filelere gitti.82. Dk: Cihangir atağında Tacettin vuruşunda topu filelere gönderdi.