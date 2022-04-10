Cihangir’den, ‘Kaymaklı’ galibiyet

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Cem Öksüzoğulları
K.Kaymaklı: Salih Ökten, Mehmet Kaygısız, (Hasan Çakır), Tuğrul Çiftçioğlu (Zekai), Bahadır Göçben, Gökhan Özer, Arda Kortay (Agit), Çağlar Toklu, Muhammed A. Uçar (Sertan), Obada Felix, Yankı Aktül( Alp)
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin Gecekuşu, Zihni Temelci, Hakan Karacaoğlu, Muhittin Tümbül (Selçuk), Tacettin Köse(Osman Şah), Erol Aksunlar, Barkın Özaşık, Taner Bingöllü, Berhan Celme (Berkem Nurdal), Lungelo Mishali
Goller: Dk.37 ve Dk.69 Lungelo Mishali Dk.84 Muhittin Tümbül (Cihangir)
KIRMIZI KART: Dk.89 Taner Bingöllü (Cihangir)
AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Cihangir, karşılaşmayı 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı.
Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadelenin 37’nci dakikasında golcü oyuncusu Mishali ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.
69’uncu dakikada yine sahneye çıkan Mishali skoru 2-0’a getirdi. Cihangir, 84’üncü dakikada Muhittin Tümbül’ün golüyle iyice rahatladı ve mücadele Cihangir’in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Cihangir bu galibiyetle 38 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı 37 puanda kaldı.
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