Cihangir’den evinde geçit yok

Cihangir konuk ettiği güçlü rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı 3 -1 mağlup ederek evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, İbrahim Katmer

Cihangir: Dursun Cem, Nurettin, Berhan (82.Dk Tacettin), Muhittin, Babacar (89.Dk Necati), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Yankı (73.Dk Ali Öztürk), Erol, Sercan, Rahmi

Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Necati Genç, Emre (82.Dk Oladimesi), İsmail, Tahsin, Berke, Ossy, Mert (62.Dk Hikmet), Rifat (62.Dk Berk), Osman (70.Dk Mehmet)

Kırmızı Kart: 60.Dk Tahsin (Y.Dumlupınar)

Goller: 32.Dk Nurettin, 69.Dk Yankı,72.Dk Sercan (Cihangir)- 50.Dk Olcay (Y.Dumlupınar)



Aksa Süper Ligin 16. haftasında liderin takipçisi Cihangir ile ilk 3 hedefi olan Y.Dumlupınar arasındaki mücadelenin galibi 3-1’lik skorla ev sahibi Cihangir oldu.

32.Dk: Cihangir atağında sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Nurettin’in kaleye doğru gönderdiği topa kimse dokunamayınca top doğrudan filelerle buluştu. 1-0

39.Dk:Cihangir kalecisi Dursun’un degajında Muhittin bir anda soldan ceza alanında kendisini pozisyon içerisinde buldu ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.

45.Dk: Y.Dumlupınar atağında ceza alanına gönderilen topta Osman bomboş pozisyonda topla buluştu ancak etkisiz bir vuruş yaptı ve kaleci Dursun topu zorlanmadan kontrol etmeyi başardı. 50.Dk: Y.Dumlupınar’da kazanılan frikiği kullanan Berke’nin kale önüne doldurduğu topta kaleci Dursun’un hatalı çıkışı sonrasında topu önünde bulan Olcay vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1

60.Dk: Y.Dumlupınar’da Tahsin kritik noktada kaptırdığı topu geri almak isterken Yankı’ya arkadan faul yaptı ve hakem Kerem Eran kendisini ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

69.Dk: Cihangir’de kullanılan taç atışında Babacar topu kafayla Muhittin’e aktardı. Muhittin solda bomboş pozisyondaki Yankı’ya yine kafayla indirdi ve kaleci Türkkan’ın kalesini terk ederek vuruş açısını zorlaştırmasına rağmen Yankı vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-1

73.Dk: Cihangir kontra atağında soldan ceza alanı içerisinde topla buluşan Sercan’ın vuruşunda top filelere gitti. . 3-1

80.Dk: Dumlupınar atağında çalımlarla ceza alanına giren Ossy’nin vuruşunda kaleci Dursun’u geçen topu Nurettin çizgiden uzaklaştırmayı başardı



