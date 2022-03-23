Cihangir’de Musa şoku

Cihangir’in yıldız oyuncusu Musa Şanlıer, teknik direktör Toygar Davulcu’nun kendisine son maçlarda az süre vermesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığını yönetime ileterek karşılıklı olarak anlaşıp yollar ayrıldı

Aksa Süper Lig ekibi Cihangir’in tecrübeli futbolcusu Musa Şanlıer, yönetimle karşılıklı konuşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Cihangir’in yıldız oyuncusu Musa Şanlıer, yönetimle ve takım arkadaşlarıyla hiçbir sorunu olmadığını belirterek, yaklaşık 3 hafta önce omuzundan sakatlandığını ve ameliyat olması gerektiği halde, takımına Kupa maçlarında yardımcı olma adına hocası Toygar Davulcu ile de konuşarak ameliyatını ertelediğini söyledi.

Şanlıer, Toygar hocanın Doğan Türk Birliği ile oynanan kupa maçlarında kendine az süre verdiğini ve yaptığı fedakarlığın karşılığının bu olmaması gerektiğini dile getirerek, “Hakkımın yendiği yerde kalmanın doğru olmayacağını düşünerek ayrılma kararı aldığımı açıkladım. Aldığım kararı öğrenen Hocam Toygar Davulcu beni süresiz kadro dışı bırakma kararı ve yollarımız ayrılmış oldu” dedi.

Gelecek olan tekliflere açık olduğunu belirten Musa, artık yeni sayfa açmanın yeni heyecan yaratmanın zamanı geldiğini söyledi. Yıldız oyuncu Başkan ve yönetime, takım arkadaşlarına sonsuz teşekkür ederken, geri kalan maçlarda onlara sonsuz başarılar diliyorum dedi.

