Cihangir’de Mesarya rüzgarı koptu

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Engin Akkagün
Cihangir: Mehmet, Nurettin, Tacettin (Dk 59 Berkem), Erol, Berhan (Dk 80 Osman), Muhittin, Mishali, Hakan, Zihni, Taner (Dk 38 Selçuk), Barkın
Mesarya: Hasan, Salahi, Orhan, Yusuf, Bilal, Mustafa Ayker, Oğuzhan (Dk 82 Sinan), Hüseyin, Remzi, Ertaç (Dk 83 Cem), Candy (Dk 90 Süleyman)
Goller: Dk 47 Mishali (Cihangir) Dk 2-85 Candy Dk 17 Ertaç Dk 33 Remzi (Mesarya)
Aksa Süper Ligi 25. Hafta bölge derbisi Cihangir - Mesarya maçında kazanan 4-1'lik skorla konuk takım oldu. Cihangir’in 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Dk. 2 Mesarya atağında orta sahadan sağ kanada Candy’e atılan topu kontrol eden yıldız futbolcu vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0 – 1
Dk. 16 Mesarya atağında Candy Zihni tarafından yapılan faulle yerde kaldı hakem yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
Dk. 17 Ertaç’ın penaltı vuruşunda kaleci Mehmet Yeşim’den dönen topu Ertaç ağlara gönderdi. 0 - 2
Dk 20 Mesarya atağında Candy’in ceza sahasına ortasında Remzi’nin vuruşunu Mehmet Yeşil mükemmel kurtardı.
Dk 33 Mesarya atağında Candy’in soldan ortasında Remzi’nin vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
Dk 47 Cihangir atağında Tacettin’in sağdan ortasında Mishali arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-3
Dk 51 Cihangir atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Erol’un vuruşunda top auta gitti.
Dk 85 Cihangir takımında Zihni çıkarken topu kaybetti Candy aldığı topla ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. 1-4
Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-4 tamamlandı.
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