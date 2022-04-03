Cihangir’de Mesarya rüzgarı koptu

Süper Lig’in 2. devresinde aldığı puanlarla çıkışa geçen ve 7 maç kaybetmeyen Cihangir, konuk ettiği Mesarya karşısında adeta dağılarak sahadan 4-1 mağlup ayrıldı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Engin Akkagün

Cihangir: Mehmet, Nurettin, Tacettin (Dk 59 Berkem), Erol, Berhan (Dk 80 Osman), Muhittin, Mishali, Hakan, Zihni, Taner (Dk 38 Selçuk), Barkın

Mesarya: Hasan, Salahi, Orhan, Yusuf, Bilal, Mustafa Ayker, Oğuzhan (Dk 82 Sinan), Hüseyin, Remzi, Ertaç (Dk 83 Cem), Candy (Dk 90 Süleyman)

Goller: Dk 47 Mishali (Cihangir) Dk 2-85 Candy Dk 17 Ertaç Dk 33 Remzi (Mesarya)



Aksa Süper Ligi 25. Hafta bölge derbisi Cihangir - Mesarya maçında kazanan 4-1'lik skorla konuk takım oldu. Cihangir’in 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Dk. 2 Mesarya atağında orta sahadan sağ kanada Candy’e atılan topu kontrol eden yıldız futbolcu vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 16 Mesarya atağında Candy Zihni tarafından yapılan faulle yerde kaldı hakem yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Dk. 17 Ertaç’ın penaltı vuruşunda kaleci Mehmet Yeşim’den dönen topu Ertaç ağlara gönderdi. 0 - 2

Dk 20 Mesarya atağında Candy’in ceza sahasına ortasında Remzi’nin vuruşunu Mehmet Yeşil mükemmel kurtardı.

Dk 33 Mesarya atağında Candy’in soldan ortasında Remzi’nin vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

Dk 47 Cihangir atağında Tacettin’in sağdan ortasında Mishali arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-3

Dk 51 Cihangir atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Erol’un vuruşunda top auta gitti.

Dk 85 Cihangir takımında Zihni çıkarken topu kaybetti Candy aldığı topla ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. 1-4

Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-4 tamamlandı.

