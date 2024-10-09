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Cihangir’de, kaptanla yollar ayrıldı

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Cihangir’de son 7 sezondur takımda yer alan ve elde edilen başarılarda önemli payı olan takım kaptanı Nurettin Gecekuşu ile yollar ayrıldı

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Cihangir’de, kaptanla yollar ayrıldı
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Süper Lig'in Mesarya ekiplerinden Cihangir'de yaprak dökümü. 2016-2017 sezonundan beri takımda forma giyen ve ayni zamanda takımın kaptanlığını yapan Nurettin Gecekuşu ile yönetim yollarını ayırdı.
Tecrübeli futbolcu Nurettin Gecekuşu ayrılığı şöyle duyurdu:
“Herşey için teşekkür ederim Cihangir Gençlik Spor Kulübü benim için en büyük kazanç sizleri tanımaktı bundan sonra ki tüm branşlarda sizlere başarılar dilerim…”
Cihangir Spor Kulübü ise şu açıklamayı yaptı:
Kamuoyuna duyuru;
2016-2017 sezonundan itibaren formamızı giyen, kazandığınız Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ve yaşadığımız birçok başarıda büyük emekleri bulunan kaptanımız Nurettin Gecekuşu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine tüm katkıları için teşekkür eder, başarılar dileriz.
 
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